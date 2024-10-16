ياسر ريان يكشف توقيع نجله أحمد لـ الزمالك.. وتراجع سيراميكا كليوباترا بسبب الأهلي

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 19:14

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - أحمد ياسر ريان

فجّر ياسر ريان لاعب الأهلي السابق مفاجأة بشأن توقيع نجله أحمد مع الزمالك.

وكشف ياسر ريان رفض سيراميكا كليوباترا بيع نجله أحمد إلى الزمالك بسبب وعد مع الأهلي.

وقال ياسر ريان لاعب الأهلي السابق عبر قناة المحور: "أحمد ياسر ريان وقع للزمالك سابقا، وأمتلك العقود في الوقت الحالي، لكن سيراميكا كليوباترا رفض وأيمن الرمادي قال أن هناك وعود اللاعب القادم من الأهلي لا يذهب إلى الزمالك".

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وبسؤاله هل رفض سيراميكا كليوباترا بيع أي لاعب للزمالك بسبب حزن الأهلي عقب رفضهم بيع محمد بسام أجاب قائلا: "هذا حقيقي وهناك العديد من الكواليس في ذلك الأمر".

وأوضح "رحيل أحمد ياسر ريان إلى البنك الأهلي لأنه حال رحيله من هناك فذلك خارج يد سيراميكا كليوباترا".

وكشف "سيراميكا كليوباترا لم يمانع في بيع أحمد ياسر ريان بشكل عام، لكنه من أجل التخلص من (الصداع) لأن العلاقة بينهم وبين الأهلي قوية".

وشدد "نعم كنت أرغب في انتقال أحمد ياسر ريان للزمالك، وبالتأكيد هو تعرض للظلم في الأهلي".

واختتم ياسر ريان تصريحاته "بالنسبة لي أحمد ياسر في نفس المستوى مع مصطفى محمد وهما أفضل مهاجمي منتخب مصر".

وانتقل أحمد ياسر ريان إلى البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم أحمد ياسر إلى سيراميكا كليوباترا أول مرة في يناير 2021 على سبيل الإعارة.

وانضم ريان إلى سيراميكا كليوباترا بشكل دائم في صيف 2022.

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