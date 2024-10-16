تصفيات كأس العالم - مدرب أستراليا: أظهرنا شخصية قوية أمام اليابان.. وتنتظرنا مهمة صعبة أمام السعودية

يرى توني بوبوفيتش، مدرب أستراليا أن منتخب بلاده أظهر شخصية قوية خلال مواجهة اليابان.

وحقق منتخب أستراليا نقطة ثمينة بتعادله أمام اليابان بهدف لكل فريق ضمن الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كاس العالم.

وقال بوبوفيتش في تصريحات للصحفيين: "أظهر اللاعبون شخصية رائعة، إنهم أقوياء، رغم كثير من التغييرات، وهناك لاعبون انضموا للتشكيلة، لأول مرة، وأنا فخور بالمجموعة".

وأضاف "آمل أن يمنح هذا اللاعبين الثقة بأننا نرسي القواعد، وآمل أن نتمكن في المعسكر المقبل من تحسين أداءنا. تنتظرنا مهمة صعبة أمام السعودية".

ويستضيف منتخب أستراليا نظيره السعودي يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن الجولة الخامسة.

وتحتل أستراليا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق 5 نقاط خلف اليابان، لكنها تتساوى في النقاط مع السعودية والبحرين صاحبتي المركزين الثالث والرابع.

وأهدر المنتخب السعودي نقطتين ثمينتين على ملعبه في المرحل الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتعادل المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

السعودية تعادلت أمام البحرين بعدما خسرت في الجولة الماضية على يد اليابان بهدفين دون رد.

وأهدر سالم الدوسري نجم الهلال ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة 19 تصدى لها حارس مرمى البحرين.

التعادل رفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

فيما رفع المنتخب البحريني أيضا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع.