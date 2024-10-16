تقرير: رينار يقترب من العودة لتدريب المنتخب السعودي

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 18:28

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - منتخب السعودية

كشفت صحيفة الرياض السعودية، عن عودة هيرفي رينار لقيادة المنتخب السعودي، خلفا للإيطالي روبرتو مانشيني.

وذكرت الصحيفة، أن رينار قدم مع المنتخب السعودي نتائج جيدة أبرزها التأهل لكأس العالم قطر 2022، والفوز على حساب الأرجنتين بطل العالم في المباراة الافتتاحية بهدفين مقابل هدف.

وأوضحت الصحيفة أن قرار الإقالة واسم البديل سيعلن خلال الساعات القليلة القادمة.

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مصادر خاصة للصحيفة، كشفت عن اجتماع عاجل داخل الاتحاد السعودي بين كبار المسؤولين، وحالة من عدم الهدوء داخل أروقة الاتحاد، وذلك بعد التعادل مع البحرين سلبيا.

ودارت النقاشات بحسب الصحيفة، عن إقالة مانشيني واختيار البديل المناسب الذي يمتلك إمكانيات عالية، واسم كبير، وخبرات في مجال التدريب.

وكان الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا للسيدات، رغبته في العودة لتدريب منتخب رجال وخوض كأس العالم 2026.. طالع تصريحات رينار

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، بالفوز في مباراة وخسارة أخرى، وتعادل مباراتين.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

اليابان 10 نقاط

أستراليا 5 نقاط

السعودية 5 نقاط

البحرين 5 نقاط

إندونيسيا 3 نقاط

الصين 3 نقاط

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