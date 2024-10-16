مؤتمر توخيل: أريد وضع النجمة الثانية على قميص منتخب إنجلترا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 18:26

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

يحلم الألماني توماس توخيل بالفوز بلقب كاس العالم 2026 ووضع النجمة الثانية على قميص منتخب إنجلترا.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تعيين توماس توخيل كمدرب جديد لمنتخب إنجلترا.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي: "تفضيل منتخب إنجلترا على مانشستر يونايتد؟ أعجبني مشروع الاتحاد الإنجليزي، والعرض الذي قدمه. لست ضد أي ناد".

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وأضاف "فخور بوجودي هنا، وتمثيل إنجلترا. أريد أن أضع النجمة الثانية على هذا القميص".

وتابع "سنعمل بجد من أجل الهدف الأكبر في كرة القدم، وتحقيق حلمنا في كأس العالم 2026".

وأتم "لدي جواز سفر ألماني فقط، لكن كل هؤلاء المشجعين يمكنهم أن يشعروا بشغفي بالدوري الإنجليزي وكيف أحب العمل هنا".

وسيكون المنتخب الإنجليزي هو المحطة السابعة لـ توماس توخيل تدريبيا، والتي بدأت سنة 2007 مع أوجسبورج، ثم ماينز من 2009 إلى 2014 وبعدها بداية التألق رفقة بوروسيا دورتموند من 2015 إلى 2017 حين خلف الراحل وقتها يورجن كلوب.

وبعد دورتموند، كانت محطة توخيل التالية في فرنسا رفقة باريس سان جيرمان غير ناجحة، قبل أن يحط الرحال في إنجلترا لأول مرة رفقة تشيلسي في 2021 لمدة موسم، ويعود إلى ألمانيا مجددا عبر بوابة بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم المنقضي.

منتخب إنجلترا توماس توخيل
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