أسطورة السعودية: توقفوا عن تصفية حسابات الأندية في المنتخب

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 17:59

كتب : FilGoal

سالم الدوسري

طالب محمد نور أسطورة الكرة السعودية ونجم اتحاد جدة السابق أن منتخب بلاده يحتاج الدعم بعيدا عن تصفية حسابات الأندية.

وتعرض سالم الدوسري نجم الهلال إلى هجوم جماهيري كبير بعد إهداره لركلة جزاء خلال مواجهة السعودية والبحرين.

وتعادل المنتخب السعودي أمام البحرين سلبيا بدون أهداف في نتيجة محبطة ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

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وقال نور في تصريحات للصحفيين: "المفترض أن ندعم الأخضر ونقف معهم ونساند، الدور الأول لم ينته، ومن الطبيعي جداً أن نخسر من اليابان".

وأضاف: "تعادلنا مع البحرين، وأهدرنا ركلة جزاء ولم نكسب، وهذه كرة القدم".

وشدد "لا يوجد لدينا أفضل من سالم الدوسري، هو الأفضل في الوطن العربي، وضياع ركلة الجزاء هو عدم توفيق".

وتابع "مع احترامي لكل الفرق نقدر ونستطيع التأهل. هذا منتخب، يجب ألا نصفي حسابات الأندية، يجب أن نهدأ قليلا تشجيع المنتخب عكس النادي، يجب علينا تشجيع المنتخب كما هو، نقدم رأيا نعم، ولكن لا نفرضه".

روبرتو مانشيني مدرب السعودية بات أمام مفترق طرق بعد النتائج المخيبة في تصفيات كأس العالم 2026، فقد تعادل سلبيا مع البحرين في جدة ضمن الجولة الرابعة يوم الثلاثاء.

وذكرت جريدة الجزيرة السعودية أنه تم الاستقرار على اسم صالح المحمدي كخليفة لمانشيني في حالة الإعلان عن رحيله بشكل رسمي في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

وأهدر المنتخب السعودي نقطتين ثمينتين على ملعبه في المرحل الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتعادل المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

السعودية تعادلت أمام البحرين بعدما خسرت في الجولة الماضية على يد اليابان بهدفين دون رد.

وأهدر سالم الدوسري نجم الهلال ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة 19 تصدى لها حارس مرمى البحرين.

التعادل رفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

فيما رفع المنتخب البحريني أيضا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع.

المجموعةالثالثة اشتعلت بهذه النتيجة إذ بات الترتيب كالتالي:

اليابان 10 نقاط

أستراليا 5 نقاط

السعودية 5 نقاط

البحرين 5 نقاط

إندونيسيا 3 نقاط.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.

منتخب السعودية سالم الدوسري
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