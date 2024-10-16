خبر في الجول - الاستئناف تقضي بأحقية أندية الدرجة الرابعة في الصعود

أنهت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، أزمة أندية الدرجة الرابعة والتي تطالب بالصعود للدرجة الثالثة.

وقضت لجنة الاستئناف بأحقية الأندية أصحاب المركز الثاني بمجموعات الدرجة الرابعة، في القيد لخوض منافسات القسم الثالث.

وكانت الأندية أصحاب المركز الثاني في الدرجة الرابعة قدمت تظلما ضد قرار لجنة المسابقات بشأن عدم أحقيتهم بالتأهل للدرجة الثالثة.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة أخطر 4 أندية حتى كتابة هذه السطور بعد إصدار قرار المسابقات، على أن يخطر بقية الأندية تباعا خلال الساعات القليلة القادمة.

وجاءت الأندية أصحاب المركز الثاني في دوري الدرجة الرابعة المطالبين بالصعود كالتالي:

نادي جولدن جيت (الفيوم) - نادي كفر البطيخ (دمياط) - مركز شباب الحسينية (الشرقية) - نادي السنطة (الغربية) - نادي غزل بورسعيد (بورسعيد) - نادي الشعب بكوم امبو (أسوان) - نادي الشبان المسلمين (أسيوط) - نادي سكر نجح حمادى (قنا) - مركز شباب شها (الدقهلية) - الأهلى بالمنشأة (سوهاج) - مركز شباب كفر الدوار (البحيرة) - مركز شباب الواسطى (بنى سويف) - نادي غزل شبين (المنوفية) - مركز شباب شبرامنت (الجيزة) - مركز شباب إمبابة (الجيزة) - مركز شباب الوادي (الوادي الجديد) - نادي الزعفران (كفر الشيخ).

وكانت لائحة الدرجة الرابعة تنص على صعود فريقين، من كل منطقة إلى الدرجة الثالثة، قبل أن يُعدل اتحاد الكرة لائحته بصعود فريق واحد الموسم الماضي.

وبعد نهاية الموسم وفتح باب القيد فوجئت الأندية أصحاب المركز الثاني في مناطق الدرجة الرابعة أنها مدرجة بالفعل ضمن أندية الدرجة الثالثة خلال منافسات الموسم الجديد 2024 - 2025، وهو ما اعتبرته الأندية بمثابة قرار رسمي من اتحاد الكرة بالعودة للائحة السابقة.

وبدأت الأندية في عقد صفقات جديدة وضم لاعبين أجانب، حيث تمنع اللائحة أندية الدرجة الرابعة من ضم لاعبين أجانب، وهو ما أصبح متاحا لتلك الفرق.

وأصدرت الأندية أصحاب المركز الثاني في منافسات الدرجة الرابعة بيانا تطالب من خلاله بحسم موقفها تواجدها في الدرجة الثالثة من عدمه.. لمطالعة البيان إضغط هنا

ماذا حدث؟

كشف أحمد ثابت نائب رئيس نادي جولدن جيت عن وضع قانوني غريب يمر به النادي، حيث لا يعرف حتى الآن في أي درجة سيشارك خلال الموسم الجديد.

وقال ثابت في تصريحاته لـ FilGoal.com: "الفريق يشارك في دوري القسم الرابع للموسم الثاني على التوالي. اتحاد الكرة في الموسم المنتهي قرر تصعيد الأول فقط رغم أن اللائحة كانت تنص على صعود أول فريقين، والتزمنا باللائحة وصعد سيلا لأنه المتصدر بينما جولدن جيت احتل المركز الثاني".

وأضاف "علمنا ببعض الأخبار في شهر أغسطس بصعود أصحاب المركز الثاني في القسم الرابع، وقررنا متابعة الأمر وانتظار وصول خطاب رسمي أو فتح القيد لنعلم ما إن كنا في القسم قسم الثالث أم الرابع".

وأوضح "لكل مسابقة نظام منذ بداية الموسم، ولكننا نتفاجأ في الدوري المحلي بعدم تحديد مصيرك قبل أسابيع قليلة من بداية مسابقتك مثل الدوري الممتاز".

وكشف "عند فتح باب القيد يوم 31 أغسطس أظهر لنا النظام تواجدنا في القسم الثالث، انتظرنا ليومين ثم بدأنا نخطط للمرحلة وبدأ التفكير يتغير، فتم تعديل الميزانية لتصل إلى 6 ملايين جنيه ووضعنا هدفا بالصعود للقسم الثاني، وبناء عليه استغنينا عن عن 20 لاعبا وتعاقدنا مع آخرين".

وتابع "ضمن ذلك تعاقدنا مع باتريك أدو لاعب النصر للتعدين سابقا ، وقمنا بتوثيق عقده في المنطقة واتحاد الكرة ودفع رسوم التعاقد ، علما بأن القسم الثالث يمنحك حق التعاقد مع لاعب أجنبي واحد فقط، بينما القسم الرابع لا يمنحك هذا الحق، وهذا كان دليلا كافيا للاطمئنان للوضع الجديد".

وواصل "أنفقنا على التعاقدات والمعسكرات ما يصل إلى 3 ملايين جنيه فقط من أجل الاستعداد، ثم فوجئنا خلال الساعات الماضية بالحديث عن عودتنا إلى القسم الرابع".

واختتم "نتواصل مع اتحاد الكرة ولا أحد يجيبنا. إذا عدنا للقسم الرابع فمن سيعوضنا نحن وهؤلاء اللاعبين؟ 26 ناديا تعرضوا للضرر من هذه الأمور، وسنتقدم بشكوى أمام اتحاد الكرة ثم أمام الاتحاد الدولي (فيفا)".

ويشارك جولدن جيت في القسم الرابع بمنطقة الفيوم.