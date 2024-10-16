بيلد: كلوب رفض العودة إلى بوروسيا دورتموند

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 17:42

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

رفض يورجن كلوب عرضا للعودة لتدريب بوروسيا دورتموند في وقت سابق.

ورحل كلوب عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم المنصرم بعد 9 سنوات من النجاح مع الريدز.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند قدم عرضا، قبل عامين لكلوب، الذي كان وقتها مدربا لليفربول لكنه رفض.

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وأوضحت التقارير ذاتها أن كلوب تلقى عرضا لوظيفة من اختياره، مديرا فنيا أو أي وظيفة أخرى، ولكنه أرجع رفضه إلى رغبته في اكتساب خبرات جديدة.

وسبق وأن فاز كلوب بلقب الدوري الألماني في موسمي 2011 و2012 مع بوروسيا دورتموند.

شركة رد بول العالمية أعلنت منذ أيام تعيين يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق كرئيس لكرة القدم بالشركة.

وأشارت الشركة إلى أن كلوب سيتولى رئاسة الأندية المملوكة للشركة ولكن لن يكون مضطرا للعمل بشكل يومي ولكنه سيوف رؤية مستقبلية ويدعم المديرين الرياضيين والكشافين وسيساهم في تطوير المدربين.

وسيبدأ صاحب الـ 56 عاما مهمته بداية من شهر يناير المقبل.

ولأول مرة سيعمل كلوب في منصب يتعلق بكرة القدم ولكنه خارج الملعب.

وتمتلك شركة رد بول العديد من الأندية حول العالم أبرزها لايبزج وسالزبورج ونيو يورك بالإضافة إلى برانجانتينو البرازيلي.

ويلعب فريقا ليبزج وسالزبورج بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

ليفربول يورجن كلوب
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