كرة يد - في انتظار الأهلي.. الزمالك يحسم تأهله لنصف نهائي إفريقيا ضد أديدجا
الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 17:27
كتب : محمد سمير
حسم فريق الزمالك لكرة اليد تأهله إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.
وتغلب الزمالك على أديدجا البنيني بنتيجة 45-26 في أولى مباريات ربع النهائي.
وينتظر الزمالك المتأهل من مواجهة الأهلي ضد رجاء أغادير المغربي لمواجهته في نصف النهائي.
ويقام نصف النهائي مساء بعد غدا الجمعة.
وحصل مازن رضا لاعب الزمالك على جائزة رجل المباراة أمام أديدجا البنيني.
وكان الأهلي والزمالك قد أنهيا دور المجموعات محققان العلامة الكاملة ومتصدران لمجموعتيهما.
ويعتبر الزمالك أكثر الفرق تتويجا بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري برصيد 12 لقبا.
أما الأهلي فهو الفريق المتوج بلقب آخر نسخة أقيمت.
وحقق الأهلي اللقب ست مرات.
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