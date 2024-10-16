لاعب فرانكفورت: مرموش يشبه هالاند

يرى محمود داوود لاعب آينتراخت فرانكفورت أن زميله عمر مرموش يشبه إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في بعض الأمور.

وتزامل النجم السوري مع هالاند في صفوف بوروسيا دورتموند لمدة موسمين، قبل انتقال الهداف النرويجي إلى سيتي في صيف 2022.

وقال داوود في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "عمر مرموش يشبه إرلينج هالاند في إنهاء الهجمات. ليس مثله تماما، لكنه قريب منه".

وأضاف "من حيث القوة والمهارة، فمرموش لاعب رائع مثل هالاند تقريبا. عمر يتمتع بجودة لا تصدق".

محمود داوود 🗣️ 💬 عمر مرموش يشبه إرلينج هالاند في إنهاء الهجمات pic.twitter.com/48Mn8Ud3dp — FilGoal (@FilGoal) October 16, 2024

ويشهد الموسم الجاري أفضل لحظات تألق الدولي المصري في الدوري الألماني، إذ يحتل صدارة هدافي المسابقة برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

هناك مهاجم آخر في صفوف فرانكفورت يتوقع له داوود مسيرة جيدة، وهو الكرواتي إيجور ماتانوفيتش البالغ من العمر 21 عاما.

وأوضح البالغ من العمر 28 عاما "ماتانوفيتش مهاجم جيد حقا، حتى لو كان لا يزال بحاجة إلى بعض الخبرة".

وأتم "يمكنه تطوير لمسته الأخيرة قليلا، أعتقد أنه سيضيف الكثير إلى فرانكفورت في المستقبل".

وفاز عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت بجائزة أفضل لاعبي فريقه خلال شهر سبتمبر، وينافس على جائزة الأفضل في الدوري ككل خلال الشهر الماضي

وتنافس مرموش على جائزة أفضل لاعبي فريقه مع المهاجم هوجو إيكيتيكي والحارس كواو سانتوس.

وواصل الدولي المصري تألقه الذي بدأ منذ انطلاق الموسم مع فريقه الألماني.

وأحرز عمر 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

وأسهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

واختير مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة السادسة للدوري الألماني.

مرموش سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش كأفضل لاعب في الجولة، وضمن فريق الجولة السادسة من الدوري.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 6 جولات، أكثر من أي لاعب آخر.

فقد اختير ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة من قبل.

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