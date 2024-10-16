كرة سلة - عمرو مصيلحي يترشح لرئاسة الاتحاد المصري

أعلن عمرو مصيلحي ترشحه لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

مصيلحي هو نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة الحالي وتواجد في أكثر من دورة كعضو مجلس إدارة.

وسيترشح مصيلحي على رأس قائمة كاملة وجاءت أسمائها كالتالي:

خالد القوصي

حسين البشبيشي

محمد ايهاب محسن

هاني عبد المنعم

طارق السعيد

أحمد الشرقاوي

نيرة محمد أنور

سامر سيف

جمال عبد القادر

القائمة تضم 9 أسماء وستختار الجمعية العمومية 8 منهم فقط وهو عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وقال مصيلحي لـ FILGoal.com: " حرصت على تواجد عناصر من الأهلي والزمالك ضمن قائمتي، هاني عبد المنعم مدير أهلى مدينة نصر السابق ونجم اللعبة وأيضا طارق السعيد مدير جهاز اللعبة بالزمالك ونجم اللعبة الأسبق".

ومن المفترض أن يتولى مجلس الإدارة الجديد إدارة اتحاد كرة السلة خلال الفترة ما بين 2024 حتى 2028.