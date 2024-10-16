فيتور روكي: أتمنى الاستمرار في بيتيس.. وأشعر بالسعادة الآن

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 16:10

كتب : FilGoal

فيتور روكي - ريال بيتيس

شدد فيتور روكي لاعب برشلونة المعار لريال بيتيس على شعوره بالسعادة خلال الفترة الحالية بتواجده في فريقه الحالي.

ويقضي روكي الموسم معارا لبيتيس من صفوف برشلونة.

وقال روكي في حوار مع شبكة ABC: "أنا سعيد جدا في ريال بيتيس، حاليا أنا في مرحلة التعلم وأتمنى البقاء هنا ولكن هذا الأمر لا يعتمد علي فقط ولكن أنا أريد اللعب هنا وتحدثت مع عائلتي عن جمال الحياة ورغبتي في اللعب هنا".

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وتابع "عائلتي التي مرت بظروف صعبة تبتسم معي أيضا، لقد قضيت 6 أو 7 أشهر دون أن أبتسم ومررت بوقت صعب ولكن ذلك الأمر انتهى وأنا الآن هنا وأشعر بالسعادة وهذا هو الأهم".

وأضاف "أنا مهاجم والطبع أشعر ببعض القلق ولكنني أتدرب بجد من أجل تسجيل الأهداف ولكنها ليست الأهم بقدر تمكني من مساعدة الفريق على تحقيق الفوز عن طريق صناعة الفرص ومع الوقت الأهداف ستأتي بكل تأكيد لأننا نملك فريقا قويا ويمكننا القتال بالأمام".

وانضم روكي لبرشلونة في شهر يناير الماضي وقضى نصف الموسم الثاني مع الفريق ولكنه لم يشارك كثيرا.

صاحب الـ 19 عاما شارك خلال الموسم الحالي مع بيتيس في 7 مباريات وسجل خلالها هدفا وحيدا حتى الآن.

فيتور روكي برشلونة ريال بيتيس
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