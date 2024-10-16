خبر في الجول - حرس الحدود يستعير حازم العسكري من زد

أتم حرس الحدود اتفاقه مع نادي زد للتعاقد مع لاعبه حازم العسكري.

وعلم FilGoal.com أن العسكري سينضم لحرس الحدود لمدة موسم على سبيل الإعارة.

العسكري صعد من فريق الشباب لزد ولم يشارك مع الفريق الأول حتى الآن.

وكان عمر خليل مدير الكرة بنادي حرس الحدود قد قال عبر قناة النهار: "تعاقدنا مع عدة لاعبين مثل إيزي إيميكا من المصري ومحمد أشرف روقا من الزمالك ومحمد مجلي وعمر فتحي من المقاولون العرب وعمرو جمال من فاركو".

وأكمل "كذلك تعاقدنا مع مصطفى كاجو من زد وإسلام سمير من الداخلية وأحمد عماد من المصري وفوزي الحناوي إسلام أبو سليمة من الاتحاد".

وكشف "عمرو جمال انضم إلينا رسميا ووقع مع الفريق بعد اتفاقنا على كل شيء ويتدرب حاليا منذ أيام مع الفريق. مشكلته مع فاركو كانت تفاصيل مالية سيتم الانتهاء منها قريبا".

وواصل "ومن مواليد 2003 تعاقدنا مع أحمد طعيمة وإبراهيم عبد الحكم من الأهلي وعبد الرحمن جودة ومحمود أوكا من بيراميدز".

وكان حرس الحدود قد هبط بنهاية الموسم قبل الماضي 2022-2023 إلى دوري المحترفين.

ثم عاد الفريق العسكري مرة أخرى إلى الدوري الممتاز بحسم دورة الترقي.