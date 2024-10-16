بمشاركة فريق مصري.. المغرب يستضيف دوري أبطال إفريقيا للسيدات في هذا الموعد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن استضافة المغرب لنسخة عام 2024 من نهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وأفاد كاف في بيان أن نهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات ستُقام خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 23 نوفمبر 2024.

واستضاف المغرب سابقا نسخة عام 2022 من المسابقة، وهي المنافسة النسائية الأولى للأندية في إفريقيا.

ستتنافس 8 أندية على الجائزة الكبرى، وسيحصل النادي المُتوج باللقب على جائزة مالية قدرها 400 ألف دولار، بينما سيحصل الوصيف على مبلغ ربع مليون دولار.

نادي ماميلودي صن داونز حامل اللقب، حيث تُوج باللقب مرتين خلال 3 سنوات.

ويملك نادي الجيش الملكي المغربي هو الآخر لقبا، حيث فاز بنسخة 2022 بعد أن انتصر على نادي ماميلودي صن داونز في النهائي.

أُقيمت التصفيات في 6 مناطق من أجل تحديد 6 أندية متأهلة إلى النهائيات، بالإضافة إلى مُمثل البلد المُضيف، وحامل لقب نسخة 2023.

الأندية المُتأهلة لنهائيات رابطة أبطال إفريقيا للسيدات:

- نادي مسار "توت عنخ آمون سابقا" (مصر – منطقة شمال إفريقيا)

- ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا - حامل اللقب)

- نادي الجيش الملكي (المغرب - ممثل البلد المضيف)

- نادي نسور المدينة (السنغال - منطقة غرب إفريقيا "أ")

- نادي إيدو كوينز (نيجيريا – منطقة غرب إفريقيا "ب")

- نادي تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية – منطقة وسط إفريقيا)

- نادي البنك التجاري (إثيوبيا – منطقة شرق ووسط إفريقيا)

- جامعة ويسترن كيب (جنوب إفريقيا – منطقة جنوب القارة)