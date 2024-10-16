مران الزمالك - الثلاثي المصاب يواصل التأهيل.. وتحديد موعد عودة الجزيري وفرج

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 14:36

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

خاض محمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ونبيل عماد تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادا الـ السوبر المصري.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر.

ويواصل محمد عبد الشافي تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي قبل عودته للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بقطع في الرباط الصليبي.

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ويؤدي مصطفى الزناري البرنامج العلاجي والتأهيلي في ظل الإصابة التي يعاني منها بتمزق في أربطة الكاحل، وخاض تدريبات في صالة الجيم قبل أداء تدريبات منفردة بالركض حول الملعب.

فيما واصل نبيل عماد أداء برنامجه العلاجي والتأهيلي في مقر النادي، على هامش التدريبات الجماعية في صالة الجيمانيزيوم، في ظل معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في معسكر منتخب مصر الأخير.

وانتظم محمد السيد في التدريبات الجماعية، وشارك بعد عودته من معسكر منتخب مصر مواليد 2005 الذي أقيم خلال الفترة الماضية استعدادا خوض تصفيات أمم إفريقيا للشباب.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني جلسة خاصة مع معاونيه، واجتمع المدير الفني مع أندري بيكي المدرب العام وأحمد مجدي مدرب الفريق ومحمد علاء محلل الأداء، للحديث عن البرنامج الفني الذي سيتم تنفيذه استعدادا في السوبر المصري لتجهيز الفريق بالشكل الأفضل.

وخاض الفريق تدريبات فنية متنوعة، وقسّم جوميز الفريق لمجموعات لأداء بعض الجمل الفنية سواء بالتسديد على المرمى أو التمريرات المتقنة، والتي شارك فيها محمود حمدي "الونش" في إطار تجهيزه بشكل تدريجي للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

بعد ذلك خاض الفريق تقسيمة مصغرة، في منتصف الملعب من أجل تطبيق بعض الجمل الفنية والخططية، والتركيز على التحكم في الكرة بالمساحات الضيقة.

وحرص حسين لبيب رئيس الزمالك ورامي نصوحي عضو المجلس على التواجد في مران الفريق من أجل دعم ومساندة الفريق قبل السفر صباح الغد إلى الإمارات.

ويصل التونسي سيف الدين الجزيري والفلسطيني عمر فرج إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من التواجد مع منتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي.

وتواصل الجهاز الإداري مع الجزيري وعمر فرج للاطمئنان على عودتهما إلى القاهرة، ومن المنتظر تواجد الثنائي مع الفريق في رحلة الإمارات لخوض السوبر المحلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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