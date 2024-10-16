"جوها هلها".. رئيس نادي الزهور يكشف لـ في الجول معنى العبارة الغريبة على قميص الفريق
الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 13:34
كتب : رضا السنباطي
كشف شريف شندي رئيس نادي الزهور عن معنى جملة "جوها هلها" الغريبة التي وضعت على قميص الفريق.
ويشارك الزهور في دوري الدرجة الثانية خلال الموسم الحالي لأول مرة في تاريخه.
شريف شندي رئيس نادي الزهور بمطروح لـ FilGoal.com: “عقد صعود الفريق لدوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه قررنا عمل شيء مميز. وضعنا عبارة -جوها هلها- وهي تعني باللغة البدوية أتوا إليها أو إحنا أهل كرة القدم".
وأضاف "سنخوض مبارياتنا على ملعب مركز شباب الهلال بمطروح ويقود الفريق المدير الفني أيمن عبد الحكم".
وأتم "تعرضنا للكثير من الظلم وحققنا الصعود بعد مشوار طويل منذ تأسيس النادي عام 1995".
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