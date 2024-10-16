بيتيس يتمم اتفاقه مع الأهلي لضم عمر سيد معوض

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 13:19

كتب : FilGoal

عمر سيد معوض - الأهلي

أتم نادي ريال بيتيس الإسباني اتفاقه مع الأهلي لضم عمر سيد معوض.

وكشفت الشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب انضمامه للفريق الأندلسي في يناير المقبل.

وظهر خلال الفيديو الدعائي ارتداء نجل سيد معوض الظهير الأيسر التاريخي للإسماعيلي والأهلي ومنتخب مصر قميص ريال بيتيس الإسباني.

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وسبق أن تقدم بيتيس بعرض لضم اللاعب في سبتمبر 2023 لكن أصيب اللاعب بقطع في الرباط الصليبي في نفس اليوم.

وقضى عمر فترة معايشة مع ريال بيتيس خلال معسكر الإعداد الذي أقيم من 14 يوليو إلى 11 أغسطس 2023.

وشارك معوض في فترة إعداد الفريق الثاني لريال بيتيس (كبار) بالرغم أنه مواليد 2006.

كما سبق أن خاض فترة معايشة سابقة في البرتغال خلال الموسم قبل الماضي.

ووقع عمر عقدا احترافيا مع الأهلي في أكتوبر 2023 لمدة 4 سنوات.

ويشغل عمر صاحب الـ 18 عاما مركز الجناح الأيمن ويمكنه اللعب على الطرف الأيسر وكصانع ألعاب وكمهاجم وهمي أيضا.

وسيكون عمر سيد معوض ثالث لاعب مصري يلعب في الدوري الإسباني وبقميص بعد عمرو طارق لاعب بيتيس السابق وأحمد حسام ميدو لاعب سيلتا فيجو السابق.

عمر سيد معوض الأهلي ريال بيتيس
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