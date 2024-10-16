بعثة الإسماعيلي تتوجه إلى قطر استعدادا للموسم الجديد

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 13:16

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

توجهت بعثة الإسماعيلي إلى مطار القاهرة تمهيدا للسفر إلى قطر.

وكان الإسماعيلي قد أعلن إقامة معسكر استعدادي للموسم الجديد بقطر.

ووجه النادي الشكر إلى الجانب القطري لتحمله تكاليف المعسكر بالكامل.

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ويقود حمد إبراهيم الإسماعيلي تدريبيا في الموسم الجديد خلفا للراحل إيهاب جلال الذي قاد الفريق بالموسم الماضي.

ويدخل الإسماعيلي الموسم بدون أي تعاقدات جديدة بسبب إيقاف قيد النادي لفترتي انتقالات.

وينطلق الدوري المصري بالموسم الجديد بنظام استثنائي بإقامته من دور واحد ثم يلعب أصحاب المراكز العشرة الأولى مع بعضهم على ترتيب الصدارة وأصحاب المراكز الـ 8 الأخيرة على تفادي الهبوط.

وكان الإسماعيلي قد أنهى الدوري المصري بالموسم الماضي في المركز 14 برصيد 33 نقطة، كما وصل الفريق لنصف نهائي كأس مصر قبل أن يخرج بعد الخسارة من زد.

الإسماعيلي قطر
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