لاعب أوزبكستان يكشف سبب رفضه تسديد ركلة جزاء لمنتخب بلاده ضد الإمارات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 12:44

كتب : FilGoal

جلال الدين ماشاريبوف

كشف جلال الدين ماشاريبوف لاعب منتخب أوزبكستان تسديد ركلة جزاء لفريقه ضد الإمارات.

جلال الدين ماشاريبوف

النادي : استقلال طهران

أوزبكستان

وفاز منتخب أوزبكستان على الإمارات بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال ماشاريبوف في تصريحات نقلتها صحيفة الاتحاد عقب المباراة: "رأيت العديد من اللاعبين الذين لعبوا معي بشباب الأهلي وهم يقولون شيئا لحارس المرمى حول كيفية تسديدي وأخبرت زملائي إن المنافس يعرف كيف أسدد لهذا السبب أعطيت الكرة لشوكوروف الذي نجح في التسجيل".

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وتابع "المهم في المباراة تحقق بالنسبة لنا بالحصول على النقاط الكاملة ولن ننظر إلى الأداء الجمالي بقدر الاهتمام بتحصيل النقاط وفي مواجهة قطر المقبلة سيكون منتخبنا بكامل قوته وهدفنا سيكون واضحا باستمرار النتائج الإيجابية".

وسبق لماشاريبوف اللعب بقميص شباب الأهلي الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة موسم في 2021.

ويلعب ماشاريبوف حاليا بصوف نادي استقلال طهران الإيراني.

ويختل منتخب أوزبكستان المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف إيران صاحبة الصدارة، بينما توقف رصيد الإمارات عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.

جلال الدين ماشاريبوف أوزبكستان الإمارات
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