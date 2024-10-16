يورتشيتش: لقاء الزمالك في السوبر؟ لسنا من أصحاب الخبرات الكبيرة ولكن

أبدى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز سعادته بالعودة للإمارات من جديد خلال منافسات كأس السوبر المصري.

وتستضيف الإمارات السوبر المصري بين 20 و24 أكتوبر الجاري بمشاركة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والزمالك.

وقال يورتشيتش في تصريحات لموقع الاتحاد الإماراتي: "لدي ذكريات جميلة جدا عن أبوظبي ودبي، وعشت هنا لحظات جميلة وممتعة، وتعرفت على العديد من الأصدقاء هم بمثابة ثروتي الحقيقية، ولا أستطيع الانتظار من أجل رؤيتهم، واللقاء معهم مرة أخرى".

ودرّب الكرواتي من قبل كل من بني ياس والنصر وحقق مع الأخير لقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية موسم 2019-2020.

وكشف عن رأيه في وجود 3 مدربين بالسوبر المصري سبق له قيادة فرق في الدوري الإماراتي فأجاب: "لا اعتقد أن هذا الأمر يمنح أفضلية، في نهاية الأمر لاعبو كل فريق هم من يملكون القرار، ولكن كمدربين سنشعر بالراحة في وجودنا هنا بحكم تجاربنا السابقة".

وسبق أن خاض كل من أيمن الرمادي وجوزيه جوميز تدريب فرق في الإمارات.

وعن مواجهة الزمالك صرّح: "قطعا لسنا من أصحاب الخبرات الكبيرة، ولكني آمل أن نكون قد نجحنا في جذب الجماهير بفضل أدائنا في الموسم الماضي، وأن يكون لدى الناس احترام كبير لفريقي".

وأتم "نعد بتقديم كرة قدم جيدة وجميلة، وأننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز بكأس جديدة".

وتصل الفرق الأربعة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.