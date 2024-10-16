اجتماع ساخن لحسم مصير مانشيني مع السعودية

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعقد اجتماعا ساخنا يوم الأربعاء لحسم مصير روبرتو مانشيني مع منتخب السعودية.

مانشيني بات أمام مفترق طرق بعد النتائج المخيبة في تصفيات كأس العالم 2026، فقد تعادل سلبيا مع البحرين في جدة ضمن الجولة الرابعة يوم الثلاثاء.

وعلى الأرجح سيعقد الاجتماع السري والساخن في جدة حيث يقيم معظم مسؤولي المنتخب السعودي، وسيكون محوره رؤية وحلول المدرب الإيطالي في الفترة المقبلة وما إذا كان مازال يجد في نفسه القدرة على تعديل مسار الأخضر وحسم مهمة التأهل إلى مونديال 2026 دون اللجوء لحسابات الدور الرابع من التصفيات، حسب التقرير.

وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أوضح للصحفيين عقب لقاء البحرين عدم رضاه ما يقدمه المنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، مشيراً إلى اجتماع سيعقده الأربعاء من أجل تصحيح المسار.

وقال المسحل: "المستوى كان جيدا أمام البحرين، لكن يجب أن نعتذر للجمهور الكبير الذي يدعمنا، لم نشاهد المنتخب السعودي بهذا الوضع، غير راضيين عما يحدث، الحصول على نقطتين من 3 مباريات على أرضك هذا أمر غير مقبول، سيتم اتخاذ قرار بإذن الله".

وأضاف "من المستحيل أن تترك الفريق يظهر بهذا الشكل 3 مباريات أمام جمهور يساند من أول دقيقة إلى آخر دقيقة، إلى متى!؟".

وعن افتقاد الثقة في مانشيني، قال "لا يمكن أن تقيم حالياً، نحن في وقت غضب، سنجلس مع الإدارة الفنية يوم الأربعاء وبإذن الله يحدث خيرا، لم نتحدث عن أي قرار فقط امنحونا عدة أيام لنشاهد".

وأهدر المنتخب السعودي نقطتين ثمينتين على ملعبه في المرحل الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتعادل المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

السعودية تعادلت أمام البحرين بعدما خسرت في الجولة الماضية على يد اليابان بهدفين دون رد.

وأهدر سالم الدوسري نجم الهلال ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة 19 تصدى لها حارس مرمى البحرين.

التعادل رفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

فيما رفع المنتخب البحريني أيضا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع.

المجموعةالثالثة اشتعلت بهذه النتيجة إذ بات الترتيب كالتالي:

اليابان 10 نقاط

أستراليا 5 نقاط

السعودية 5 نقاط

البحرين 5 نقاط

إندونيسيا 3 نقاط.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.