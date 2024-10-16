تصفيات كأس العالم – كولومبيا تسحق تشيلي في مباراة المئوية.. وعجز أوروجواي مستمر

احتفل منتخب كولومبيا بمرور 100 عام على تأسيس اتحاد كرة القدم في البلاد بالفوز 4-0 على بيرو تصفيات كأس العالم 2026.

فيما واصل منتخب أوروجواي نتائجه المخيبة مؤخرا حيث لم يفز في آخر 8 مباريات ولم يسجل في آخر 4.

واستمر الترتيب كما هو إذ ظل منتخب كولومبيا في المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.

فيما ظل منتخب أوروجواي رابعا برصيد 16 نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل الرابعة.

كولومبيا × تشيلي

في ملعب متروبوليتانو روبرتو ميلينديز بكولومبيا أكرم أصحاب الأرض ضيوفهم برباعية دون مقابل.

وظهر لاعبو كولومبيا بقميص خاص احتفالا بمرور 100 عام على تأسيس اتحاد الكرة في البلاد.

وواصل اللوس كافيتيروس الاستفادة من الكرات الثابتة، إذ سجل دافينسون سانشيز الهدف الأول برأسية ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك في الدقيقة 34.

وقبل نهاية الشوط الأول ألغت تقنية الفيديو هدف جون كوردوبا بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 53 سجل لويس دياز هدف كولومبيا الثاني بعد ضغط مميز من خاميس رودريجيز على مدافع تشيلي الذي أخطأ في التمرير.

ومثلما يفعل مع أستون فيلا، سجل البديل جون دوران هدف كولومبيا الثالث في الدقيقة 83.

وعزز لويس سينيسترا النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 90+3.

الفوز أبقى كولومبيا في الوصافة قبل أن تحل ضيفة على أوروجواي الشهر المقبل.

بينما يتذيل منتخب تشيلي الترتيب برصيد 5 نقاط بعد 6 هزائم متتالية.

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أوروجواي × الإكوادور

وظل منتخب أوروجواي دون فوز أو تسجيل أهداف في آخر 4 جولات بتصفيات كأس العالم.

كتيبة مارسيلو بييلسا لم تفز منذ الانتصار على أمريكا في دور المجموعات بكوبا أمريكا، في 8 مباريات متتالية.

اللقاء شهد الفرص المحققة في الشوط الأول فقط.

فتألق هيرنان جالينديز حارس الضيوف في التصدي لتسديدة فيدي فالفيردي في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة أبعد تسديدة أخر من فالفيردي في الدقيقة 24.

وأهدر داروين نونيز فرصة التسجيل إذ ارتطمت كرته بالقائم الأيمن في الدقيقة 34.

أوروجواي ظلت ثالثة فيما ارتفع رصيد الإكوادور لـ 13 نقطة في المركز الخامس بعد خصم 3 نقاط من رصيدها إثر مشاركة لاعب غير مؤهل في التصفيات الماضية.

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باراجواي × فنزويلا

في أسنسيون عاصمة باراجواي، انتصر الألبيروخا بنتيجة 2-1.

وتقدم جون أرامبورو بهدف للضيوف في الدقيقة 25.

وأهدر خوليو أنسيسو في الدقيقة 41 فرصة تسجيل التعادل من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني سجل البطولة أنطونيو سانابريا ثنائية في الدقيقتين 59 و74 كتبا فوز باراجواي.

الفوز رفع رصيد باراجواي لـ 13 نقطة بدون خسارة في آخر 4 مباريات تحت قيادة جوستافو ألفارو وفي المركز السادس.

فيما ظل منتخب فنزويلا دون فوز في آخر 6 جولات من التصفيات برصيد 11 نقطة في المركز الثامن.

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