تصفيات كأس العالم - البرازيل تواصل الاستفاقة برباعية ضد بيرو

سحق منتخب البرازيل ضيفه بيرو بنتيجة 4-0 في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب البرازيل فوزه الثاني على التوالي على ملعب ماني جارينيشيا في برازيليا.

ولأول مرة يحقق منتخب البرازيل الفوز في مباراتين بالتصفيات الجارية بعد الفوز على تشيلي وبيرو، منذ أن حقق الفوز في أول جولتين على بوليفيا وبيرو.

وواصل رافينيا تألقه هذا الموسم بالمساهمة في 13 هدفا هذا الموسم في 13 مباراة بقميص برشلونة والبرازيل.

الفوز رفع رصيد البرازيل لـ 16 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد بيرو عند 6 نقاط في المركز التاسع وقبل الأخير.

video:1

وصف المباراة

تقدم السامبا بركلة جزاء سجلها رافينيا في الدقيقة 38 بعد لمسة يد على مدافع بيرو.

وفي الشوط الثاني وبنفس الطريقة أضاف رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 53 بشباك بيدرو جاييسي.

وبتسديدة على الطائر منح أندريس بيريرا الهدف الثالث للبرازيل في الدقيقة 72 بعد عرضية متقنة من لويز هنريكي.

وسجل هنريكي بنفسه الهدف الثالث في الدقيقة 74 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وكاد بيريرا أن يسجل هدفا خامسا لكن كرته مرت في الدقيقة 84 بجوار القائم.