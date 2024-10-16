محامي أمير توفيق: تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد أحمد قندوسي

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 10:59

كتب : FilGoal

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

كشف أشرف عبد العزيز محامي أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي بالنادي الأهلي عن تقدمه ببلاغ ضد أحمد قندوسي لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

أحمد قندوسي

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

وكان قندوسي قد أشار في تصريحات تلفزيونية إلى فرض وكيل بعينه على زين الدين بلعيد اللاعب الجزائري خلال مفاوضاته مع الأهلي مما أفشل الصفقة.

وقال عبد العزيز عبر قناة إم بي سي مصر 2: "تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد كل ما أثير من أحاديث من بعض الأشخاص خلال الفترة الماضية ولا يجوز لي التحدث في محتوى البلاغ ولكنني سأكشف عن بعض التفاصيل الصغيرة".

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وواصل "اللاعب في البداية فوض أحمد يحيى وجعفر وعلي النيساني للتفاوض مع فريق آخر كبير يوم 4 نوفمبر 2022 ولذلك فأحمد يحيى يعتبر وكيله الذي تفاوض مع ذلك النادي ولكن تلك المفاوضات انتهت وبدأ التفاوض مع الأهلي في شهر يناير وقام اللاعب بالتوقيع وسافر أمير توفيق إلى الجزائر لإنهاء كل شيء مع فريقه".

وأضاف "من يتحدث على أنه وكيل اللاعب لم يتواجد تماما على الساحة أثناء مفاوضات الأهلي، ومن بدأ المفاوضات مع سيراميكا كليوباترا كان أحمد يحيى ولكن من أنهى المفاوضات كان أشخاص آخرين".

ويقضي قندوسي الموسم الثاني على التوالي معارا لسيراميكا كليوباترا من صفوف الأهلي.

وسيلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري والمقام في الإمارات.

أحمد قندوسي الأهلي أمير توفيق
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