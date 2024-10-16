تصفيات كأس العالم - ميسي تكفل بـ 5 أهداف.. الأرجنتين تسحق بوليفيا بسداسية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 10:47

كتب : إسلام أحمد

ليونيل ميسي - الأرجنتين

تكفل ليونيل ميسي بـ 5 أهداف في فوز الأرجنتين الساحق على بوليفيا في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

سجل ليونيل ميسي 3 أهداف وصنع 2 من أصل 6 سجلها لاعبو الأرجنتين على ملعب مونيمونتال في بيونيس آيرس عاصمة الأرجنتين ضد بوليفيا.

وحقق منتخب الأرجنتين أكبر فوز له في تاريخه بتصفيات كأس العالم ضد بوليفيا بالفوز 6-0.

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ولأول مرة منذ 2011 يساهم لاعب في 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بتصفيات كأس العالم، فعلها لويس سواريز من قبل بتسجيل 4 أهداف ضد تشيلي.

ووصل ميسي للهدف رقم 112 دوليا بقميص منتخب الأرجنتين كثاني أفضل هداف بعد كريستيانو رونالدو.

كما تخطى الأرجنتيني حاجز الـ 850 هدفا سواء بقميص الأندية والمنتخب.

الفوز رفع رصيد الأرجنتين لـ 22 نقطة في الصدارة، بينما خسر منتخب بوليفيا بعد 3 انتصارات متتالية وتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع.

وصف المباراة

استغل ميسي تمريرة مدافع بوليفيا التي ارتطمت بقدم لاوتارو مارتينيز وانفرد وسدد كرة في الشباك متقدما في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 43 أرسل خوليان ألفاريز بينية لميسي الذي انفرد وفضل التمرير للاوتارو مارتينيز الذي سجل بسهولة في الشباك.

وعزز ألفاريز من تقدم التانجو بهدف في الدقيقة 45+3 بعد بينية طولية من ميسي.

شوط أول انتهى بثلاثية للتانجو.

وفي بداية الشوط الثاني ألغت تقنية الفيديو هدف نيكولاس أوتاميندي بسبب التسلل في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 69 سجل البديل تياجو ألمادا الهدف الرابع للتانجو بهد عرضية من ناهول مولينا عقب 4 دقائق من مشاركته كبديل.

وقبل 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي راوغ ميسي من على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 86 أطلق ميسي تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء ليبصم على الهاتريك والمساهمة الخامسة له في المباراة، لتنتهي المباراة بفوز ساحق للتانجو.

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