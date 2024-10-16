بتواجد الأهلي والزمالك.. مواعيد ربع نهائي بطولة إفريقيا لليد
الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 10:26
كتب : FilGoal
تحددت أطراف ربع نهائي بطولة إفريقيا لأندية كرة اليد.
وتقام البطولة في المغرب بمشاركة الأهلي والزمالك كممثلين عن مصر.
وستقام مباريات ربع النهائي مساء اليوم الأربعاء.
وجاءت مواعيد ربع النهائي كالتالي
الأهلي × رجاء أغادير (6 مساء).
الزمالك × أدجيجا البنيني (3:30 مساء).
ويلعب في المباراتين الأخرتين وداد سمارة ضد المنتدى وفلاورز الكونغولي ضد النجم الكاميروني.
وكان الأهلي والزمالك قد أنهيا دور المجموعات محققان العلامة الكاملة ومتصدران لمجموعتيهما.
وعلى مستوى السيدات يلعب الأهلي ضد أول أغسطس الأنجولي في ربع النهائي أيضا في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
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