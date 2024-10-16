أون تايم سبورتس تعلن موعد إجراء قرعة الدوري المصري

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 01:19

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس موعد إجراء قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري.

ومن المتوقع انطلاق الدوري المصري لموسم 2024 - 2025 بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وكشفت قناة أون تايم سبورتس إجراء قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري.

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وأشارت القناة إلى إجراء القرعة في تمام الثالثة عصرا.

ومن المقرر أن تجري الشركة الألمانية قرعة الدوري المصري بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف.

وعلم FilGoal.com أن القرعة ستكون "أونلاين" لمدة 10 دقائق ليتم إجرائها بعد إدخال كافة البيانات ثم ظهور النتيجة مباشرة.

واستقرت رابطة الأندية المصرية على إقامة الموسم الجديد من الدوري المصري بشكل جديد.

ويقام الدوري المصري لموسم 2024 - 2025 من دور واحد بينما الدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين.

وتضم كل مجموعة 9 فرق ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 بدلا من 34.

وتتنافس الفرق الـ 9 الأولى من الدور الأول على اللقب في الدور الثاني، بينما الـ 9 فرق الأخرى تنافس على الهبوط.

وتقرر هبوط فريقين فقط من دوري الموسم المقبل بدلا من ثلاثة.

ومن المتوقع أن ينتهي الموسم المقبل قبل منتصف شهر يونيو القادم.

وكان قد تم تأجيل أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب إلى ديسمبر بدلا من إقامتها في الصيف.

الدوري المصري رابطة الأندية أون تايم سبورتس
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