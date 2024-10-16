اتحاد الكرة يرد على تصريحات حسام حسن.. وموقف طلب الزمالك في السوبر

علق إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، على تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قبل مواجهة موريتانيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم المغرب 2025.

وقال حسام حسن قبل المباراة:"أرجو أن يصبح للدوري المصري شكل كبير مثل الدوريات العربية وهذا لن يحدث إلا حين يأتي أشخاص نظيفة القلب والعقل ونتخلص من القديم المتشبث بالكرة المصرية في آخر 10 أو 15 عاما، لا تعيدوهم مرة أخرى. البطولة التي أقيمت في مصر (أمم إفريقيا 2019) شاهدة على ذلك".

وأوضح الكومي في تصريحات لقناة صدى البلد: "كل مجلس له بصمة داخل اتحاد الكرة، ولكن ما قاله حسام حسن هو رؤية شخصية، ولدينا احترام متبادل بين جميع المجالس التي تدير اتحاد الكرة سواء سابقا أو لاحقا".

وأكمل: "لم نتواصل مع حسام حسن حول تصريحاته، وإذا حدث سيكون حديث ودي، ولا نرغب في إعطاء الأمر أكبر من حجمه".

وحقق المنتخب فوزين على حساب موريتانيا بثنائية نظيفة في القاهرة، قبل تكرار الفوز في نواكشوط بهدف نظيف، ليضمن التأهل رسميا إلى كأس الأمم الإفريقية.

وعن تأهل المنتخب لكأس الأمم، أوضح الكومي: "سعداء لأن لدينا الحلول والبدائل في منتخب مصر، لدينا منتخب لا خوف عليه، وكلنا ثقة في المنتخب والجهاز الفني".

وردا على طلب الزمالك بتأجيل مباراته أمام بيراميدز في كأس السوبر، قال الكومي: "تم نقل الطلب للجانب الإماراتي، وأظن أنه لن يكون هناك مشكلة في تأجيله ساعة".

ويلتقي الزمالك وبيراميدز في تمام الرابعة عصر الأحد المقبل في نصف نهائي السوبر المصري والذي يقام في دولة الإمارات.

وتحدث الكومي عن انتخابات اتحاد الكرة والرابطة: "نفس اللائحة سيجري وفقها الانتخابات القادمة لاتحاد الكرة، ومازال أمامي حتى يوم 10 نوفمبر لاتخاذ قراري بشأن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، لدي الفرصة للتفكير واتخاذ القرار".

وأكمل: "سيتم إجراء انتخابات للمجلس الجديد لرابطة الأندية قبل أو في نفس وقت انتخابات اتحاد الكرة".