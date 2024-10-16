مروان عطية: كل شيء في مواجهة موريتانيا كان صعبا.. وسر الظهور بشكل جيد

تحدث مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر عن صعوبة مواجهة موريتانيا، وأسباب الظهور بشكل جيد تحت قيادة حسام حسن.

مروان عطية النادي : الأهلي مصر

وواصل منتخب مصر السير بخطى ثابتة تحت قيادة حسام حسن بعد حسم التأهل إلى أمم إفريقيا 2025.

وتغلب منتخب مصر على موريتانيا بهدف دون مقابل سجله إبراهيم عادل ليقود الفراعنة للتأهل بالعلامة الكاملة.

وقال مروان عطية عبر قناة أون تايم سبورتس: "حققنا ثلاث نقاط صعبة جدا سواء بسبب صعوبة الملعب أو الحرارة أو الرطوبة بالإضافة لجودة موريتانيا".

وتابع "نجحنا في تطبيق ما طلبه منا حسام حسن، والحمد لله تم تكليل مجهودنا وتعبنا بتحقيق الفوز".

وكشف مروان عطية "تدربت تحت قيادة حسام حسن لمدة موسمين في الاتحاد السكندري لذلك هو يعلم إمكانياتي جيدا وذلك سر الظهور بشكل جيد".

وأوضح "كل شيء في المباراة كان صعبا سواء الملعب أو الطقس، كانت أشبه بمباراة الخماسي وعدم وجود مساحات ولكن نجحنا في اللعب على المرتدات بشكل جيد ونجحنا في خطف الفوز بهدف إبراهيم عادل".

وواصل مروان "أعتقد أننا حققنا رقما تاريخيا مع المنتخب فلا أعتقد أن منتخب مصر قد حقق الفوز في الأربع مباريات على التوالي بالتصفيات".

واختتم مروان عطية تصريحاته "نسعى لتقديم أفضل ما لدينا وإن شاء الله سيكون هناك منتخب جيد ونحقق لقب أمم إفريقيا العام المقبل".

ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى القاهرة في التاسعة من صباح الأربعاء.

وحقق المنتخب تحت قيادة حسام حسن الفوز في أول أربع جولات بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وبذلك يحقق الفراعنة رقما قياسيا بتحقيق الفوز في أول 4 جولات من التصفيات وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ التصيفات.

وكان الرقم القياسي مسجلا لمنتخب مصر عام 2001 بعد الفوز في أول 3 جولات فقط وهو ما عادله الفراعنة مع حسام حسن الجولة الماضية قبل تجاوزه بالجولة الرابعة.