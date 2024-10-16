خبر في الجول - المصري لم يحسم مصير الحافيظي.. وشرط لإتمام التعاقد

ينتظر المغربي عبد الإله الحافيظي نجم الرجاء السابق حسم مصيره مع المصري البورسعيدي.

عبد الإله الحافيظي النادي : الرجاء البيضاوي المصري

ويخضع الحافيظي للاختبار في معسكر المصري المقام حاليا في المغرب تحضيرا للموسم الجديد.

الحافيظي شارك في مباراة المصري أمام الرشاد البرنوصي أحد أندية الدرجة الثانية المغربية وسجل هدفا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري لم يحسم مصير الحافيظي الذي يخضع للاختبار في معسكره الحالي.

اللاعب سيشارك في مباراة ودية جديدة أمام شباب المنصورية يوم الخميس المقبل

المصري مطالب بالتخلي عن أحد لاعبيه الأجانب فوق السن حال قرر التعاقد مع الحافيظي.

ويتبقى لدى المصري حق ضم لاعبين أجنبيين جديدين لقائمته الحالية ولكن تحت السن.

ويضم المصري بين صفوفه كل من: التونسي فخر الدين بن يوسف والجزائري عبد الرحيم دغموم والسنغالي بابي بادجي وأمادو باه والبنيني أتدجيكو سامادو.

الحافيظي يملك خبيرة كبيرة في البطولات الإفريقية وسبق له التتويج بلقبي الكونفدرالية مع الرجاء المغربي.

كما لعب الحافيظي في صفوف الحزم السعودي والمغرب التطواني.

وخاض صاحب الـ32 عاما 23 مباراة دولية بقميص منتخب المغرب وسجل 4 أهداف.