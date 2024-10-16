طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابتي الشناوي وخالد صبحي

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 00:01

كتب : FilGoal

مصر - موريتانيا - محمد الشناوي

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تفاصيل إصابتي محمد الشناوي وخالد صبحي أمام موريتانيا.

خالد صبحي

النادي : المصري

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

وواصل منتخب مصر السير بخطى ثابتة تحت قيادة حسام حسن بعد حسم التأهل إلى أمم إفريقيا 2025.

وتغلب منتخب مصر على موريتانيا بهدف دون مقابل سجله إبراهيم عادل ليقود الفراعنة للتأهل بالعلامة الكاملة.

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وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "إصابة محمد الشناوي عبارة عن جرح قطعي في الحاجب".

وتابع "أما بالنسبة لإصابة خالد صبحي فتعرض لتمزق في عضلات الساق".

ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى القاهرة في التاسعة من صباح الأربعاء.

وحقق المنتخب تحت قيادة حسام حسن الفوز في أول أربع جولات بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وبذلك يحقق الفراعنة رقما قياسيا بتحقيق الفوز في أول 4 جولات من التصفيات وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ التصيفات.

وكان الرقم القياسي مسجلا لمنتخب مصر عام 2001 بعد الفوز في أول 3 جولات فقط وهو ما عادله الفراعنة مع حسام حسن الجولة الماضية قبل تجاوزه بالجولة الرابعة.

منتخب مصر محمد الشناوي خالد صبحي
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