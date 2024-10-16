كرة يد - بعد التغلب على النجم الكونغولي.. الأهلي يتأهل لربع نهائي إفريقيا بالعلامة الكاملة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 00:01

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة يد

حسم فريق الأهلي تأهله إلى ربع نهائي منافسات بطولة إفريقيا لكرة اليد بعد التغلب على النجم الكونغولي في ختام دور المجموعات.

وتغلب الأهلي على النجم الكونغولي في ختام المجموعات بنتيجة 45-14 ليتأهل الفريق بالعلامة الكاملة.

وينتظر الأهلي ثاني المجموعة الثانية يوم الأربعاء ضمن منافسات ربع النهائي.

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وحقق سيف هاني فوكس جائزة رجل المباراة خلال مواجهة النجم الكونغولي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته في تمام السادسة مساء بتوقيت.

بينما يواجه الزمالك فريق أديدجا البنيني في تمام العاشرة مساء.

وحال حسم فريقا الأهلي والزمالك تأهلهما إلى نصف النهائي يتواجه الثنائي سويا ليصعد أحدهما إلى النهائي.

وحقق الأهلي لقب النسخة الأخيرة على حساب شبيبة كينشاسا الكونغولي.

وحصد الأهلي اللقب ست مرات بينما حقق الزمالك اللقب 12 مرة.

كرة يد الأهلي بطولة أفريقيا
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