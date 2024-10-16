دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا تتأهل إلى ربع النهائي.. وتعطل البرتغال أمام أسكتلندا

تأهل منتخب إسبانيا رسميا إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز الكبير على حساب صربيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نويفو أركانخيل بمدينة قرطبة، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية.

سجل هدف منتخب إسبانيا الأول إيمريك لابورت في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة بعدما حول عرضية بيدرو بورو برأسه في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 66، بعد تسلم تمريرة رائعة من فابيان رويز إلى داخل منطقة الجزاء ليقابلها من لمسة واحدة في الشباك.

وأضاف أليكس باينا الهدف الثالث في الدقيقة 77، بعد تنفيذ ركلة حرة بتسديدة قوية سكنت أعلى يسار المرمى.

وضمن المنتخب الإسباني تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليصبح ثاني المنتخبات المتأهلة بعد ألمانيا.

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يذكر أن المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية والذي يتشكل من 4 مجموعات، سيتأهل منه أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل منتخبا سويسرا والدنمارك بهدفين لكل فريق، ليحصد المنتخب السويسري أول نقاطه في البطولة.

سجل ثنائية سويسرا ريمو فريلير في الدقيقة 26، وزكي أمدوني من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما أحرز هدفي الدنمارك جوستاف إيزاكسن في الدقيقة 27، وكريستيان إريكسن في الدقيقة 69.

وبتلك النتيجة تصدر المنتخب الإسباني المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه الدنمارك بـ7 نقاط، ثم صربيا 4 نقاط، وسويسرا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

وفي المجموعة الأولى، سيطر التعادل السلبي على مباراة أسكتلندا والبرتغال، ضمن الجولة الرابعة.

المباراة شهدت غضب واعتراض من كرستيانو رونالدو عقب المباراة.

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كما سيطر التعادل الإيجابي على مباراة بولندا وكرواتيا المثيرة، بثلاثية لكل فريق.

الشوط الأول انتهى بتقدم الضيوف بثلاثية مقابل هدف.

تقدم منتخب بولندا مبكرا في الدقيقة الخامسة عن طريق زيلنيسكي، فيما أدرك بورنا سوزا التعادل لكرواتيا في الدقيقة 19، قبل أن يضيف زميله بيتر سوسيتش الثاني في الدقيقة 24، ثم مارتن باتورينا في الدقيقة 26.

وقبل نهاية الشوط الأول، قلص منتخب بولندا الفارق في الدقيقة 45 عن طريق نيكولا زاليفسكي.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب بولندا في تسجيل الهدف الثالث والتعادل في الدقيقة 68 عن طريق سيباستيان شيمانسكي، لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

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ويتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه كرواتيا بـ7 نقاط، ثم بولندا 4 نقاط، فيما جمع المنتخب الأسكتلندي أول نقاطه بالتعادل أمام البرتغال.

وتأجل حسم منتخب البرتغال لتأهله إلى ربع النهائي للجولة المقبلة.