ربيعة: سعيد بالحفاظ على نظافة شباك المنتخب.. وسر مشاركة خالد صبحي

أعرب رامي ربيعة مدافع منتخب مصر وقائد الفريق خلال مواجهة موريتانيا، عن سعادته بتحقيق الفوز واستمرار الحفاظ على نظافة الشباك.

رامي ربيعة النادي : الأهلي مصر

وتغلب منتخب مصر على موريتانيا بهدف دون مقابل سجله إبراهيم عادل ليقود الفراعنة للتأهل بالعلامة الكاملة.

وقال رامي ربيعة مدافع منتخب مصر عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سعيد بمواصلة الانتصارات مع منتخب مصر وكمدافع سعيد أيضا باستمرار الحفاظ على نظافة شباكنا".

وشدد "أركز فقط في الملعب ولا ألتفت لما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي".

وكشف ربيعة "حصلنا على تعليمات بفتح الملعب عندما نمتلك الكرة وغلق المساحات عن فقدها وذلك سبب إضافة خالد صبحي".

وأوضح مدافع منتخب مصر "عانينا اليوم بسبب النجيل الصناعي وأنا بشكل شخصي عانيت من عدم الراحة في استلام الكرة بسبب ذلك".

واختتم رامي ربيعة تصريحاته "لا يوجد ما يسمى بمباراة تحصيل حاصل مع حسام حسن، هناك تصنيف وأمور أخرى تجعلنا نرغب في تحقيق الفوز في كافة المباريات".

وحقق المنتخب تحت قيادة حسام حسن الفوز في أول أربع جولات بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وبذلك يحقق الفراعنة رقما قياسيا بتحقيق الفوز في أول 4 جولات من التصفيات وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ التصيفات.

وكان الرقم القياسي مسجلا لمنتخب مصر عام 2001 بعد الفوز في أول 3 جولات فقط وهو ما عادله الفراعنة مع حسام حسن الجولة الماضية قبل تجاوزه بالجولة الرابعة.