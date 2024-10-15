تصفيات كأس العالم - أهدرت كل الفرص.. السعودية تتعادل مع البحرين وتشعل صراع المركز الثاني

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 23:26

كتب : FilGoal

السعودية ضد البحرين

أهدر المنتخب السعودي نقطتين ثمينتين على ملعبه في المرحل الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتعادل المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

السعودية تعادلت أمام البحرين بعدما خسرت في الجولة الماضية على يد اليابان بهدفين دون رد.

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وأهدر سالم الدوسري نجم الهلال ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة 19 تصدى لها حارس مرمى البحرين.

سالم الدوسري أهدر ركلة الجزاء الخامسة في مسيرته مع منتخب السعودية الذي سدد بقميصه 9 ركلات جزاء.

في المقابل أنقذ أحمد الكسار حارس مرمى المنتخب السعودية أكثر من فرصة خطيرة أبرزها من انفراد تام للمهاجم هاشم عيسى.

التعادل رفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

فيما رفع المنتخب البحريني أيضا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع.

المجموعةالثالثة اشتعلت بهذه النتيجة إذ بات الترتيب كالتالي:

اليابان 10 نقاط

أستراليا 5 نقاط

السعودية 5 نقاط

البحرين 5 نقاط

إندونيسيا 3 نقاط.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.

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