تصفيات كأس العالم - أهدرت كل الفرص.. السعودية تتعادل مع البحرين وتشعل صراع المركز الثاني

أهدر المنتخب السعودي نقطتين ثمينتين على ملعبه في المرحل الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتعادل المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

السعودية تعادلت أمام البحرين بعدما خسرت في الجولة الماضية على يد اليابان بهدفين دون رد.

وأهدر سالم الدوسري نجم الهلال ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة 19 تصدى لها حارس مرمى البحرين.

سالم الدوسري أهدر ركلة الجزاء الخامسة في مسيرته مع منتخب السعودية الذي سدد بقميصه 9 ركلات جزاء.

في المقابل أنقذ أحمد الكسار حارس مرمى المنتخب السعودية أكثر من فرصة خطيرة أبرزها من انفراد تام للمهاجم هاشم عيسى.

التعادل رفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

فيما رفع المنتخب البحريني أيضا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع.

المجموعةالثالثة اشتعلت بهذه النتيجة إذ بات الترتيب كالتالي:

اليابان 10 نقاط

أستراليا 5 نقاط

السعودية 5 نقاط

البحرين 5 نقاط

إندونيسيا 3 نقاط.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.