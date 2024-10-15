الأهلي يكشف مصير مقعد نائب الرئيس بعد رحيل العامري فاروق

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي مصير مقعد نائب الرئيس بعد وفاة العامري فاروق.

وتقام الجمعية العمومية العادية لنادي الأهلي يومي 28 و29 نوفمبر المقبل.

وكشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عبر قناة النادي: "مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر أن يكون يومي 28 و29 نوفمبر موعدا للجمعية العمومية العادية".

وأوضح سعد شلبي "على رأس جدول أعمال الجمعية العمومية الترشح لمقعد نائب الرئيس بعد الراحل العامري فاروق".

وتابع "خلال خمسة أيام سيتم اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية للأهلي من الجهات الإدارية".

واختتم سعد شلبي تصريحاته "فور اعتماد جدول الأعمال سيتم فتح باب الترشح لمقعد نائب الرئيس لمدة 7 أيام".

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي اعتماد تشكيل مجالس إدارات شركات كرة القدم والمنشآت والخدمات الرياضية.

وكان عدلي القيعي رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم قد تقدم باستقالته خلال الجمعية العمومية للشركات الثلاثة أمس الإثنين.

وجاء تشكيل مجالس إدارات الأهلي السابقة كالآتي:

شركة كرة القدم:

الرئيس: أيمن فتحي حسين

نائب الرئيس: أحمد شمس

الأعضاء: أحمد حسام عوض - وائل زيادة.

شركة المنشآت الرياضية:

الرئيس: تامر ناصر

نائب الرئيس: حازم هلال

أعضاء: عابدين إبراهيم - أحمد مسعود - كامل إبراهيم.

شركة الخدمات الرياضية:

الرئيس: محمد منار عنبة

الأعضاء: وائل الدمرداش - لمياء مختار - خالد شاكر.