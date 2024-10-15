بعد 5 أشهر من الغياب.. غزل المحلة يعود للتدريب على ملعبه

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 22:53

كتب : رضا السنباطي

لاعبو غزل المحلة يحتفلون بهدف عبد الرحيم عموري ضد بروكسي

يعود فريق غزل المحلة للتدريبات على ملعبه التاريخي غدا للمرة الأولى منذ 5 أشهر.

وتم الانتهاء من تغيير أرضية الملعب بشكل كلي ، وتغيير أنظمة الري، عن طريق إحدى الشركات المتخصصة ومن المرجح انتهاء أعمال التطوير بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل.

ويواصل غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز.

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وخاض غزل المحلة 6 معسكرات خارجية بالأسكندرية، وبورسعيد ،والإسماعيلية والقاهرة خاص خلالها 13 مباراة ودية.

قد تكون صورة ‏‏‏‏١١‏ شخصًا‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏Media Center الفة المحلة #We_Are_Mahalla 迎 ጊቀ 迎 EAN Aan News AINA غزل المحلة يعود للتدريب على ملعبه غدا للمرة الأولى منذ o أشهر يعود الفريق الأول بنادي غزل المحلة للتدريبات على ملعبه التاريخي غداللمرة الأولى منذ أشهر بعد الانتهاء من تغيير أرضية الملعب بشكل كلي وتغيير أنظمة الري عن طريق إحدي الشركات المتخصصة في المجال ومن المرجح انتهاء أعمال التطوير بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل هذ ويبدأ الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة الكابتن أحمد عيد عبد الملك استعداداته النهائية للدوري المصري الممتاز أن أقام الفريق معسكرات خارجية بالأسكندرية بورسعيد الإسماعيلية والقاهرة خاص خلالها ۳ مباراة ودية.‏'‏‏

وأبرم غزل المحلة عدد من الصفقات لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد وعلى رأسها: محمد حمدي زكي القادم من أسوان وأحمد عبد الحكم مدافع سموحة وحسام جريشة لاعب المصري والتونسي محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي.

وعاد غزل المحلة إلى منافسات الدوري الممتاز رفقة بتروجيت وحرس الحدود.

فيما هبطت أندية: المقاولون العرب وبلدية المحلة والداخلية لدوري المحترفين.

غزل المحلة أحمد عيد عبد الملك
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