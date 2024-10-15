مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: الاطمئنان على أشرف داري ومشاركته بالودية

اطمأن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر على المدافع المغربي أشرف داري.

أشرف داري النادي : الأهلي الأهلي

وكان داري قد اشتكى من آلام في الكاحل خلال تدريبات الأهلي أمس الإثنين.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تم الاطمئنان على حالة أشرف داري مدافع الأهلي بعد شعوره بآلام في الكاحل أمس الإثنين".

وتابع "شارك داري بصورة طبيعية اليوم مع الفريق ولعب المباراة الودية بين لاعبي الأهلي وبعضهم مع إضافة عدد من اللاعبين الشباب".

وانضم داري إلى الأهلي قادما من بريست الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يشارك المدافع المغربي مع الأهلي حتى الآن منذ الانضمام للفريق.

وتعرض داري للإصابة خلال مشاركته مع المغرب خلال فترة التوقف الدولي بشهر سبتمبر الماضي.

وتواجد داري بقائمة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ولكنه لم يشارك وجلس على مقاعد البدلاء.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس السوبر المصري برفقة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز والزمالك قبل مواجهة العين في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وتشارك فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات السوبر المصري.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.