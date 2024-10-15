مؤتمر حسام حسن: مجهود الفريق سبب الفوز والتأهل.. وتحذير ليفربول لـ صلاح

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 22:41

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن

أشاد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بأداء لاعبي فريقه وحسم التأهل إلى أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وواصل منتخب مصر السير بخطى ثابتة تحت قيادة حسام حسن بعد حسم التأهل إلى أمم إفريقيا 2025.

وتغلب منتخب مصر على موريتانيا بهدف دون مقابل سجله إبراهيم عادل ليقود الفراعنة للتأهل بالعلامة الكاملة.

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وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بالمؤتمر الصحفي عقب مؤتمر مباراة موريتانيا: "أشكر اللاعبين على تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة والرطوبة واللعب على نجيل صناعي".

وتابع "أشكر الشعب والجمهور الموريتاني الشقيق على حسن الاستقبال".

وشدد "واجهنا منتخبا قويا سواء في القاهرة أو نواكشوط ومدير فني جيد وأتمنى لهم التوفيق في التصفيات".

وكشف حسام حسن "احترمت رغبة صلاح بمنحه راحة ضد موريتانيا بسبب تحذير جهاز ليفربول الطبي لشعوره بإصابة خفيفة".

واختتم حسام حسن تصريحاته "إصرار اللاعبين وتوفيق الله ومجهود الفريق بالكامل هو سبب الفوز والتأهل".

وحقق المنتخب تحت قيادة حسام حسن الفوز في أول أربع جولات بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وبذلك يحقق الفراعنة رقما قياسيا بتحقيق الفوز في أول 4 جولات من التصفيات وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ التصيفات.

وكان الرقم القياسي مسجلا لمنتخب مصر عام 2001 بعد الفوز في أول 3 جولات فقط وهو ما عادله الفراعنة مع حسام حسن الجولة الماضية قبل تجاوزه بالجولة الرابعة.

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