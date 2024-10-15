بعد انتهاء مدة الإدارات السابقة.. الأهلي يعلن تشكيل المجالس الجديدة لـ شركاته

الأهلي يكشف مصير مقعد نائب الرئيس بعد رحيل العامري فاروق

بعد 5 أشهر من الغياب.. غزل المحلة يعود للتدريب على ملعبه

مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: الاطمئنان على أشرف داري ومشاركته بالودية

مؤتمر حسام حسن: مجهود الفريق سبب الفوز والتأهل.. وتحذير ليفربول لـ صلاح

رقم قياسي بالتصفيات وشباك نظيفة أبرز أرقام ما بعد فوز مصر ضد موريتانيا

إبراهيم عادل: هدفي في موريتانيا توفيق من الله.. لم نفعل شيئا والقادم أفضل للمنتخب

الفراعنة لأمم إفريقيا بالعلامة الكاملة.. مصر تحسم التأهل بهدف إبراهيم عادل في موريتانيا

نجم الرجاء السابق يسجل خلال فترة اختباره.. المصري يفوز بأولى ودياته بمعسكر المغرب