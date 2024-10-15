بعد انتهاء مدة الإدارات السابقة.. الأهلي يعلن تشكيل المجالس الجديدة لـ شركاته

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 22:26

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي اعتماد تشكيل مجالس إدارات شركات كرة القدم والمنشآت والخدمات الرياضية.

وكان عدلي القيعي رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم قد تقدم باستقالته خلال الجمعية العمومية للشركات الثلاثة أمس الإثنين.

وانتهت مدة مجالس الإدارات السابقة عقب مرور ثلاث سنوات.

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وجاء تشكيل مجالس إدارات الأهلي السابقة كالآتي:

شركة كرة القدم:

الرئيس: أيمن فتحي حسين

نائب الرئيس: أحمد شمس

الأعضاء: أحمد حسام عوض - وائل زيادة.

شركة المنشآت الرياضية:

الرئيس: تامر ناصر

نائب الرئيس: حازم هلال

أعضاء: عابدين إبراهيم - أحمد مسعود - كامل إبراهيم.

شركة الخدمات الرياضية:

الرئيس: محمد منار عنبة

الأعضاء: وائل الدمرداش - لمياء مختار - خالد شاكر.

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