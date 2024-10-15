رقم قياسي بالتصفيات وشباك نظيفة أبرز أرقام ما بعد فوز مصر ضد موريتانيا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 22:03

كتب : محمد سمير

حسام حسن مدرب منتخب مصر

واصل منتخب مصر السير بخطى ثابتة تحت قيادة حسام حسن بعد حسم التأهل إلى أمم إفريقيا 2025.

وتغلب منتخب مصر على موريتانيا بهدف دون مقابل سجله إبراهيم عادل ليقود الفراعنة للتأهل بالعلامة الكاملة.

وحقق المنتخب تحت قيادة حسام حسن الفوز في أول أربع جولات بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

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وبذلك يحقق الفراعنة رقما قياسيا بتحقيق الفوز في أول 4 جولات من التصفيات وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ التصيفات.

وكان الرقم القياسي مسجلا لمنتخب مصر عام 2001 بعد الفوز في أول 3 جولات فقط وهو ما عادله الفراعنة مع حسام حسن الجولة الماضية قبل تجاوزه بالجولة الرابعة.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبراز الأرقام التي حققها منتخب مصر بعد الفوز على موريتانيا:

- رقم قياسي بتحقيق الفوز في أول أربع جولات بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

- شباك نظيفة في المباريات الأربعة بتصفيات أمم إفريقيا.

- أقوى خط دفاع في تصفيات أمم إفريقيا بالتساوي مع الكونغو الديمقراطية (بعدم استقبال أي أهداف)

- ثاني أقوى خط هجوم في التصفيات بعد تسجيل 10 أهداف، منتخب الجزائرفقط يتفوق بـ 11 هدفا.

- تحقيق الفوز السادس لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن من 8 مباريات خاضهم مع الفراعنة.

- حفاظ حسام حسن على سجله بدون هزيمة في المباريات الرسمية مع منتخب مصر.

- التسجيل في كافة مباريات منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (16 هدفا) بمعدل هدفين في المباراة الواحدة.

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