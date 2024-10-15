نقل أجيري إلى المستشفى قبل مواجهة أمريكا بساعات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 21:48

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية - خافيير أجيري

تعرض خافيير أجيري المدير الفني للمكسيك، لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، عن نقل أجيري إلى مستشفى الطواريء في مستشفى مدينة جوادالاخارا.

ويستعد المنتخب المكسيكي لخوض مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية الودية المقررة في تمام الخامسة والنصف فجر الأربعاء.

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يذكر أن الولاية الحالية لـ أجيري هي الثالثة للمدرب في قيادة منتخب المكسيك.

ونجح أجيري في الفوز على حساب نيوزيلاندا، والتعادل أمام كندا ونادي فالنسيا.

وسبق لـ أجيري أن قاد المكسيك مرتين في المونديال في نسختي 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، و2010 في جنوب إفريقيا.

وقاد أجيري المنتخب المصري خلال الفترة من أغسطس 2018 حتى يوليو 2019 بعد خروج المنتخب المصري من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا لكأس الأمم الإفريقية التي نظمتها مصر.

وقاد أجيري خلال مسيرته التدريبية أندية أتليتكو مدريد، وأوساسونا، وليجانيس، ومايوركا، ومنتخبات المكسيك 3 فترات، واليابان.

المكسيك خافيير أجيري
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