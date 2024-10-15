انتهت دوري الأمم - أسكتلندا (0)-(0) البرتغال.. إسبانيا (3)-(0) صربيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمبارياتي الجولة الرابعة من المستوى الأول لـ دوري الأمم الأوروبية.

ويحل المنتخب البرتغالي ضيفا على أسكتلندا ضمن المجموعة الأولى، فيما يستضيف منتخب إسبانيا منافسه صربيا ضمن المجموعة الرابعة.

كما يلتقي منتخب سويسرا والدنمارك في الجولة ذاتها بإطار المجموعة الرابعة، كما تلعب بولندا وكرواتيا ضمن مواجهة المجموعة الأولى.

ويمكنك متابعة تفاصيل مباراة إسبانيا وصربيا من هنا

تشكيل البرتغال أمام أسكتلندا

دييجو كوستا - جواو كانسيلو - أنطونيو سيلفا - روبن دياش - نونو مينديش - جواو بالينيا - فيتينا - برونو فيرنانديز - فرانسيسكو كونسيساو - دييجو جوتا - كرستيانو رونالدو

تشكيل إسبانيا أمام صربيا

ديفيد رايا - بيدرو بورو - داني فيفيان - إيمرك لابورت - مارك كوكوريا - ميكيل ميرينو - مارتن زوبيميندي - فابيان رويز - ميكيل أويارزابال - ألفارو موراتا - أليكس باينا

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إسبانيا وصربيا

نهاية المباراة بفوز إسبانيا 3-0

ق 77.. جوووووول أليكس باينا يسجل الهدف الثالث بعد تنفيذ ركلة حرة بتسديدة قوية سكنت أعلى يسار المرمى.

ق 76.. بطاقة حمراء للاعب صربيا ستراهينيا بافلوفيتش بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو، وذلك لإعاقته أويارزابال المنفرد تماما بالمرمى.

ق 66.. جوووووول موراتا يسجل الهدف الثاني لإسبانيا.. تمريرة من فابيان رويز إلى داخل منطقة الجزاء قابلها ألفارو موراتا بتسديدة من لمسة واحدة بباطن القدم اليسرى سكنت أقصى يمين المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إسبانيا 1-0

ق 5.. جووووول .. كرة عرضية من بيدرو بورو من جهة اليمين قابلها إيمريك لابورت برأسية من يسار منطقة الـــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى.

بداية المباراة

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أسكتلندا والبرتغال

انتهت مباراة أسكلتندا والبرتغال بالتعادل سلبيا دون أهداف

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