إبراهيم عادل: هدفي في موريتانيا توفيق من الله.. لم نفعل شيئا والقادم أفضل للمنتخب

أعرب إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر عن سعادته بتحقيق الفوز على موريتانيا وحسم التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز مصر

وسجل إبراهيم عادل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 85 بعدما شارك بديلا بثلاث دقائق فقط.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى أمم إفريقيا بالعلامة الكاملة بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون مقابل.

وقال إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر عبر قناة بي إن سبورتس: "أشكر الله على الفوز والتأهل".

وشدد إبراهيم عادل "القادم أفضل ولم نفعل شيئا حتى الآن والقادم سيكون أفضل لمنتخب مصر".

وأوضح عادل "بالتأكيد هدفي به توفيق كبير من الله".

واختتم إبراهيم عادل تصريحاته "وقت استلامي للكرة لاحظت خروج حارس المرمى وربنا كافئنا بالهدف لتكليل مجهوداتنا".

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إبراهيم عادل يبصم على هدف رائع في شباك المنتخب الموريتاني#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا_2025 pic.twitter.com/vEeWhGIZ2o — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2024

وبتلك النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في الصدارة بينما منتخب موريتانيا تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث.

أما منتخب بوتسوانا فرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بعد تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على كاب فيردي صاحبة الـ 3 نقاط.

وحقق حسام حسن رقما تاريخيا لمنتخب مصر بتحقيق الفوز في أول 4 جولات من تصفيات أمم إفريقيا لأول مرة.

وحافظ حسام حسن على سجله بدون هزيمة في المباريات الرسمية حتى الآن مع المنتخب، وكانت خسارته الوحيدة ضد كرواتيا وديا.