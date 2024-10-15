بهدف لـ أبو علي ومشاركة عمر فرج.. فلسطين تخطف تعادلا ثمينا من الكويت في تصفيات كأس العالم

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 21:23

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - منتخب فلسطين أمام الأردن

خطف منتخب فلسطين نقطية ثمينة بتعادله في الوقت القاتل من مباراة الكويت.

وتعادل منتخب فلسطين أمام الكويت بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وسجل وسام أبو علي وزيد القنبر هدفي منتخب فلسطين، فيما أحرز يوسف ناصر هدفي منتخب الكويت.

المباراة شهدت مشاركة وسام أبو علي مهاجم الأهلي وعمر فرج مهاجم الزمالك في التشكيل الأساسي لمنتخب فلسطين.

ونجح أبو علي في تسجيل هدف منتخب فلسطين الأول من ركلة جزاء ليرفع رصيده الدولي إلى هدفين مع منتخب فلسطين.

التعادل رفع رصيد منتخب الكويت إلى 3 نقاط في المركز الخامس، فيما رفع منتخب فلسطين رصيده إلى نقطتين في المركز السادس والأخير.

وافتتح يوسف ناصر التسجيل وأحرز هدف التقدم لمنتخب الكويت في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وأدرك وسام أبو علي هدف التعادل لمنتخب فلسطين من ركلة جزاء في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني حصل كاميلو سالدنا على البطاقة الصفراء الثانية ليكمل منتخب فلسطين المباراة بعشرة لاعبين.

وسجل يوسف ناصر الهدف الثاني لمنتخب الكويت في الدقيقة 80 بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل زيد القنبر الهدف الثاني لفلسطين من ضربة رأسية متقنة.

وبات ترتيب المجموعة كالتالي:

كوريا الجنوبية 10 نقاط

الأردن 7 نقاط

العراق 7 نقاط

عمان 3 نقاط

الكويت 3 نقاط

فلسطين نقطتين.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.

فلسطين وسام أبو علي
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