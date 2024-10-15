الفراعنة لأمم إفريقيا بالعلامة الكاملة.. مصر تحسم التأهل بهدف إبراهيم عادل في موريتانيا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 21:08

كتب : محمد سمير

إبراهيم عادل - منتخب مصر

حسم منتخب مصر تأهله إلى منافسات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون مقابل.

وتغلب منتخب مصر على موريتانيا خارج ملعبه بهدف قاتل سجله إبراهيم عادل من منتصف الملعب ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وشهد اللقاء التوقف أكثر من مرة لفترات طويلة بسبب إصابة اللاعبين.

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وبتلك النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في الصدارة بينما منتخب موريتانيا تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث.

أما منتخب بوتسوانا فرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بعد تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على كاب فيردي صاحبة الـ 3 نقاط.

وحقق حسام حسن رقما تاريخيا لمنتخب مصر بتحقيق الفوز في أول 4 جولات من تصفيات أمم إفريقيا لأول مرة.

التشكيل

أجرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ثلاثة تغييرات في التشكيل الأساسي لمواجهة موريتانيا بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا عن المباراة السابقة.

وشهد التشكيل مشاركة كل من خالد صبحي ومحمود صابر وأسامة فيصل بدلا من حمدي فتحي ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه.

بينما جلس محمود تريزيجيه على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا في الخمس دقائق الأولى مع ظهور تأثر اللاعبين بحرارة الجو.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى منتخب مصر في الدقيقة السابعة بعد محاولة من عمار بونا لتتوقف المباراة بسبب اصطدام قدم بونا بوجه الشناوي.

وعالج الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، محمد الشناوي وظهر بضمادة في الرأس.

هدأ اللقاء نسبيا واستمر الحال كما هو عليه في الشوط الأول.

وأبرز ما شهده الشوط الأول هو توقف المباراة أكثر من مرة لعلاج أحد المصابين سواء من منتخب مصر أو موريتانيا.

وقبل انتهاء الشوط الأول بثواني توقف اللقاء بسبب إصابة محمد حمدي في الدقيقة 49 قبل مشاركته مجددا.

ومع بداية الشوط الثاني باغت منتخب موريتانيا دفاعات مصر بحثا عن هدف خطف نقاط المباراة.

وتألق الشناوي في الدقيقة 56 ومنع هدفا محققا لصالح موريتانيا بعد تسديدة رائعة من أبو بكاري كويتاه.

ودفع حسام حسن في الدقيقة 62 بمحمود تريزيجيه بدلا من أحمد زيزو.

وتعرض خالد صبحي مدافع منتخب مصر لإصابة قوية ليتم استبداله اضطراريا.

ودفع حسام حسن بحمدي فتحي بدلا من خالد صبحي.

واستمرت محاولات الفريقين دون خطورة حقيقية على المرميين.

وشارك الثلاثي أحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وإبراهيم عادل بدلا من محمود صابر ومرموش وأسامة فيل في الدقيقة 82.

وبعد مشاركته بأقل من ثلاث دقائق نجح إبراهيم عادل في تسجيل هدف قتل اللقاء بتسديدة من منتصف الملعب في الدقيقة 85 مستغلا خطأ تقدم حارس مرمى موريتانيا.

ودافع منتخب مصر عن مرماه بعد التسجيل ليحافظ على نقاط المباراة والتأهل بالعلامة الكاملة.

رقم تاريخي

حقق منتخب مصر رقما تاريخيا بعد تسجيل الفوز في أول أربع جولات من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكان منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن قد عادل الرقم القياسي بتحقيق الانتصار في أول 3 جولات لأول مرة منذ تصفيات 2001 والتي كانت مؤهلة لأمم إفريقيا 2002.

وتخطى المنتخب تحت قيادة حسام حسن الرقم القياسي بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي.

وحافظ حسام حسن على سجله بدون هزيمة في المباريات الرسمية حتى الآن مع المنتخب، وكانت خسارته الوحيدة ضد كرواتيا وديا.

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