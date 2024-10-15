انتهت في تصفيات كأس العالم - السعودية (0)-(0) البحرين.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السعودية أمام البحرين في تصفيات كأس العالم.

ويحل منتخب البحرين ضيفا على السعودية في ملعب الجوهرة المشعة ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

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نهاية المباراة

ق88 انطلاقة سريعة من مصعب الجوير وتسديدة قوية يتصدى لها حارس البحرين

ق55 أحمد الكسار حارس مرمى السعودية ينقذ مرماه من هدف محقق

ق48 هدف محتسب لمنتخب البحرين بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 تسديدة قوية من سالم الدسوري تمر أعلى مرمى الكويت

ق19 سالم الدوسري يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول لمنتخب السعودية من ركلة جزاء

ق17 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لمنتخب السعودية بعد العودة لتقنية الفيديو

ق10 عرضية خطيرة من فراس البريكان يبعدها دفاع منتخب البحرين

انطلاق المباراة