نجم الرجاء السابق يسجل خلال فترة اختباره.. المصري يفوز بأولى ودياته بمعسكر المغرب

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 20:07

كتب : FilGoal

كريم بامبو - فخر الدين بن يوسف - المصري

افتتح النادي المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر مبارياته الودية بالمعكسر الخارجي المقام في المغرب بالفوز بهدفين دون رد.

وفاز المصري على نادي الرشاد البرنوصي، أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري المغربي، بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الثلاثاء على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية.

وذلك في أولى مباريات المصري الودية بمعسكره المغلق المقام بالمملكة المغربية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2024-2025.

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وشهد اللقاء تصدي حارس المصري محمود حمدي لركلة جزاء ببراعة في الدقيقة التاسعة من المباراة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف نظيف سجله السنغالي بابا بادجي في الدقيقة 30.

فيما أضاف اللاعب المغربي عبد الإله حفيظي - والذي يخضع للاختبار مع المصري - الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

عبد الإله حفيظي هو أحد نجوم الرجاء المغربي وسبق له التتويج بلقبين للكونفدرالية الإفريقية، كما شارك مع منتخب المغرب في كأس العرب 2021.

ولعب المصري في الشوط الأول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد هاشم محمد دبش - عمرو سعداوي.

الوسط: خالد الغندور - محمود حمادة

أمامهما: أحمد القرموطي - عبد الرحيم دغموم - محمد الشامي

الهجوم: بابا بادجي.

فيما شهد الشوط الثاني الدفع تباعا بيوسف الجوهري وصلاح محسن وميدو جابر وفخر الدين بن يوسف وباهر المحمدي وعبد الإله حفيظي وليستويل أمانكونا بدلا من عبد الرحيم دغموم وبادجي وأحمد القرموطي ومحمد الشامي ومحمد ديش وخالد الغندور وكريم العراقي.

ويستعد النادي المصري لخوض منافسات الموسم الجديد 2024-2025 بمعسكر خارجي.

وعاد المصري هذا الموسم للمشاركة في البطولات الإفريقية من بوابة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض المصري 4 مباريات ودية تحضيرا للموسم الجديد.

المصري سيخوض 4 مباريات منهم مباراتين مع أندية القسم الثاني بالمغرب، ومباراة أمام نهضة بركان ومباراة أخرى ضد أحد أندية الدوري المغربي.

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024 -2025 عن صدام مصري خالص بين فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي.

إذ تواجد الزمالك حامل اللقب رفقة المصري وبجانب كل من إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

المصري علي ماهر الكونفدرالية
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