القسم الثالث - معتز إينو يتولى قيادة بروسيا مصر

أعلن نادي بروسيا مصر تولي معتز إينو منصب المدير الفني للفريق.

كما تم تعيين محمود عبد الحكيم كمدرب عام.

وسبق لمعتز إينو العمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وكذلك نادي زد ونادي النصر ومركز شباب كوم حمادة.

ويلعب بروسيا مصر في دوري القسم الثالث هذا الموسم.

ويأتي بروسيا مصر في المجموعة الثامنة رفقة أندية فاقوس والرواد وسرس الليان وميت خلف والسلام ومنوف وبلبيس والشنواني وديرب نجم وفاقوس.

إينو (38 عامًا) لعب للزمالك والأهلي ومصر للمقاصة وحرس الحدود وطلائع الجيش وفاركو ورأس الخيمة خلال مسيرته الكروية.

وتوج إينو بكأس الأمم الإفريقية 2006 مع منتخب مصر رغم عدم مشاركته في أي دقيقة خلال البطولة.

وضم بروسيا مصر عددا من اللاعبين ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وأعلن بروسيا مصر ضم كل من مصطفى أيمن "ماندو" لاعب القناة وخالد صوان لاعب وسط بني عبيد.

كما ضم بروسيا مصر خالد علي حارس مرمى فريق القناة السابق وبيدو من منتخب السويس ومحمود علي معارا من القناة.

وأخيرا ضم بروسيا مصر محمد خالد لاعب نادي الداخلية في صفقة انتقال حر.