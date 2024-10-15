أصبحوا 4 من نيجيريا.. الجونة يتعاقد مع ثنائي جديد

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 19:32

كتب : FilGoal

أوريبي تايي لاعب الجونة الجديد

أعلن نادي الجونة ضم الثنائي النيجيري شامسو كبير، وأوريبي تايي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبعد ضم الثنائي النيجيري يصل عدد الصفقات التي أبرمها الجونة في الانتقالات الصيفية إلى 15 لاعبا.

كما وصل عدد المحترفين النيجيريين في صفوف الجونة إلى 4 ضمن تدعيمات الموسم الجديد، بعد التعاقد مع النيجيري كريستيان أوبينا، ومواطنه فيفور أكيم على سبيل الإعارة.

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وضم الجونة كذلك مع محمود حسونة ومحمد محمود وبلال السيد وحسين ياسين وسيف شيكا وأحمد العش وفيفور أكيم وأحمد مجدي "كهربا" ومحمد علاء وعمرو شعبان، وعصام صبحي.

وأنهى الجونة الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز 12 برصيد 39 نقطة.

كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر، قبل الخروج أمام بيراميدز برباعية نظيفة.

ويقود الجونة علاء عبد العال منذ صيف 2023 ويستمر في مهام عمله حتى الآن.

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