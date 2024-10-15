اتحاد جدة يستعيد كانتي قبل موقعة القادسية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 19:25

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

استعاد اتحاد جدة خدمات نجمه الفرنسي نجولو كانتي قبل المواجهة المرتقبة أمام القادسية.

ويلعب اتحاد جدة أمام القادسية يوم السبت المقبل ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية فإن كانتي حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لنادي اتحاد جدة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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كانتي كان قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة أدت إلى غيابه عن مواجهة الأخدود بالدوري السعودي.

وغاب كانتي عن فوز الاتحاد على الأخدود بثنائية كريم بنزيمة وحسام عوار، مقابل هدف سجله صالح آل عباس.

ويلعب كانتي في صفوف اتحاد جدة منذ الصيف الماضي قادما من تشيلسي الإنجليزي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة من 6 جولات.

فيما يتصدر الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة.

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